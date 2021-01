Tweede brand in week tijd in Doetinchems pand

Het onderzoek van de afdeling Forensische opsporing is woensdagmiddag nog gaande. De vondst van een lichaam werd aanvankelijk niet uitgesloten. „Omdat de afgelopen tijd in dit leegstaande pand wel eens mensen zonder vast woonadres sliepen, wordt dat in het onderzoek meegenomen”, laat woordvoerder José Albers van de politie Oost-Nederland aan De Telegraaf weten. Wellicht is er sprake van brandstichting.

De politie bewaakt het met linten afgezette pand aan de Nieuweweg in Doetinchem, waar veel omstanders de afgelopen uren politiewagens, brandweerlieden en leden van forensische opsporing met speurhonden aan het werk zagen. Sloopwerkzaamheden zorgen er op dit moment voor dat hulpdiensten zonder instortingsgevaar beter kunnen kijken of er inderdaad een stoffelijk overschot ligt.

Tweede keer in een week

Het pand vloog de afgelopen nacht voor de tweede keer in een week tijd in brand. „En dat is opmerkelijk”, vindt een buurtbewoner. „De eerste keer is er al flink geblust en dan is het toch raar dat met al die nattigheid er nu opnieuw brand uitbreekt.”

Een overbuurman hoorde vannacht rond half twee sirenes, keek naar buiten en vreesde even dat de vlammen over zouden slaan. „Het zag er gevaarlijk uit en ik ben verbaasd over de hoeveelheid politie- en brandweerlieden. Niet alleen vannacht, maar nu nog. Er lijkt echt wel wat meer aan de hand dan alleen brand”, veronderstelt hij.

Daklozen en jongeren

Het pand is twee jaar geleden onbewoonbaar verklaard, nadat in een januaristorm enkele hoge naaldbomen op het dak van de woning terecht waren gekomen. Niet alleen daklozen vertoeven er. ,,Ook jongeren komen er veel. Ik loop er met mijn honden dagelijks voorbij en regelmatig is er geruzie, dat valt me heel erg op”, zegt een verbaasde voorbijganger.

Net als afgelopen vrijdag is het ook nu nog niet bekend wat de oorzaak van de brand is, die ditmaal wel heviger was. Twee bluswagens en een watertankwagen waren paraat om het vuur te doven en de woning kan definitief als verloren worden beschouwd.