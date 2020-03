Nieuwe advocaat voor verdachte moord Derk Wiersum

Het heeft volgens Van der Goot in ieder geval niets te maken met de baksteen die het afgelopen weekend door de ruit ging bij advocatenkantoor Anker & Anker, aan de Ossekop in Leeuwarden. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Het kantoor gaat aangifte doen.

Van der Goot zegt tegenover de Leeuwarder Courant te hopen dat de daad op beeld is vastgelegd en de dader herkenbaar is. Volgens hem kan het om een dronkemansactie gaan of mogelijk een verward persoon. „Dan is het vervelend. Maar als het tegen ons kantoor gericht is, dan moeten we ons zorgen maken. We moeten eerst maar eens uitzoeken waar dit vandaan komt.”

Jacques Taekema

De nieuwe advocaat van Giërmo B. is Jacques Taekema van Taekema Harlequin Advocaten in Den Haag. „Mijn cliënt is om redenen van persoonlijke aard enkele weken geleden overgestapt naar ons kantoor”, aldus Taekema.

B. wordt met twee anderen verdacht van de moord op Wiersum. Onder hen Anouar T., de neef van de eind vorig jaar in Dubai opgepakte Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo.

Woensdag is er een nieuwe pro forma zitting in het proces rond de moord op Derk Wiersum. „Gezien de huidige omstandigheden rond corona gaat er nu niks gebeuren. Ik heb in deze zaak weinig behoefte aan een zitting via Skype. We gaan dus voor een nieuwe pro-formazitting.”

De 44-jarige advocaat werd op 18 september bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Als opdrachtgever voor de moord wordt naar Taghi gewezen. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in Marengo. B. heeft in meerdere verklaringen een boekje opengedaan over de liquidaties en liquidatiepogingen waar Taghi van verdacht wordt.