WK-files blijven vooralsnog uit

Ook vrijdag, als Nederland om 17.00 uur tegen Ecuador speelt, werd verwacht dat voetballiefhebbers die eerder op pad zouden zorgen voor extra drukte op de weg. „Opvallend is vooral dat het in het zuiden van het land rustig is. Misschien zit iedereen daar al voor de tv”, aldus een woordvoerster van de ANWB.

De langste file staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht en is er ruim drie kwartier vertraging. Nederland speelt om 17.00 uur de eerste groepswedstrijd tegen Senegal in het Al Thumama-stadion van Doha.

Dinsdag en donderdag

De laatste groepswedstrijd speelt het Nederlands elftal dinsdag 29 november tegen Qatar. Dinsdag en donderdag zijn de dagen dat het het drukst is op de weg. Rond 17.30 uur staat er doorgaans rond de 400 kilometer file, afgelopen week meldde de verkeersdienst „uitschieters” van 550 kilometer file of meer. De wedstrijd begint om 16.00 uur, de eerste files kunnen vanaf 14.00 uur ontstaan. Het is voor het eerst dat het WK voetbal in de winter is. Dan is het drukker op de weg, zijn de weersomstandigheden slechter en is het vroeger donker. „Allemaal factoren die van invloed zijn op het verkeer”, aldus Rijkswaterstaat.