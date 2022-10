China staat meer internationale vluchten toe

China is van plan het aantal internationale vluchten te verhogen tot 840 per week tussen 30 oktober en 25 maart, zo werd woensdag bekendgemaakt door de Chinese luchtvaartautoriteit CAAC. Chinese vliegmaatschappijen hadden eerder deze maand al aangegeven vaker naar het buitenland te willen vliegen. Het geplande aantal internationale vluchten is nog altijd ver onder het niveau van voor de coronacrisis.

De tijd die reizigers bij aankomst in China in quarantaine moeten, wordt volgens persbureau Bloomberg mogelijk ook verkort. Dat is nu nog op zijn minst 14 dagen in hotelquarantaine en veelal nog eens 14 dagen in thuisisolatie.

In China worden nog altijd forse maatregelen genomen in steden waar het coronavirus opduikt. Zo is woensdag een lockdown afgekondigd voor een deel van Wuhan, waardoor 900.000 mensen de komende dagen grotendeels thuis moeten blijven.