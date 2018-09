Alarm voor energiesector haven Rotterdam

,,Een gezamenlijke aanpak is nodig om de toekomst van deze industrie te waarborgen”, is de conclusie van oud-Shell-topman Rein Willems, die onderzoek deed en vandaag een actieplan presenteert.

Toonaangevend

Minister Kamp en havenbaas Castelein juichen de aanbevolen aanpak van Willems toe. ,,Efficiënter gebruik van grondstoffen, CO2 en restwarmte leveren aan de regio en technische innovaties moeten ervoor zorgen dat onze chemie internationaal voorop blijft lopen."

Er zijn volgens hen 54.000 banen mee gemoeid en een toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie van ruim 10 miljard euro. ,,Uitgangspunt is dat we in 2030 nog steeds toonaangevend zijn in Europa. De urgentie is hoog.”

Bioraffinage

Willems stelt onder andere voor niet-kernactiviteiten in de havens te bundelen en glastuinbouw en woningen in de omgeving te verwarmen. ,,Ook het chloorcluster moet versterkt worden.”

Daarnaast is het volgens hem noodzakelijk om nieuwe grondstoffen te gaan gebruiken en meer aan recycling te gaan doen. ,,De grootste uitdaging voor Rotterdam is de bioraffinage.”

Aanjager

Het verdiepen van de Nieuwe Waterweg en het aanstellen van een speciale commissaris voor de energiesector als aanjager van de vernieuwing zijn volgens het rapport ook aan te raden. ,,Concrete belemmeringen moeten zo snel mogelijk worden weggenomen.”