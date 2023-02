Ruimtecapsule voor gestrande bemanning aangekomen bij ISS

De Russische kosmonauten Sergej Prokopjev en Dmitri Petelin en de Amerikaanse astronaut Francisco Rubio die momenteel op het ISS verblijven, zouden in maart naar de aarde terugkeren. In december ontstond echter een lek in het Sojoez-ruimteschip waarmee ze zouden reizen, waardoor koelvloeistof wegstroomde. Waarschijnlijk is het lek veroorzaakt door een botsing met een zogeheten micrometeoroïde, een miniem stukje ruimtegruis.

Nu de nieuwe capsule is gearriveerd zal de beschadigde volgende maand onbemand terugkeren. De drie ruimtevaarders moeten nog tot september op het ISS blijven, want Roskosmos heeft hun missie verlengd. Het Sojoez-ruimtevaartuig dat zondag afmeerde bracht daarom ook 429 kilo materiaal en voorraden mee.