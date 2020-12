OPROEP: Heeft u goede lockdown-voornemens?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Deze lockdown krijgen we géén coronakilo’s en houden we het thuis wél gezellig. Voor de tweede keer in een jaar zijn we langere tijd op onszelf en ons gezin aangewezen. De Telegraaf is benieuwd wat we hebben geleerd van de eerste, ’intelligente’, lockdown van het voorjaar en hoe we die lessen nu gaan gebruiken. Heeft u nog goede lockdown-voornemens?