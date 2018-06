Reactoren bij grens blijven open

BRUSSEL - Twee kernreactoren in het Belgische Tihange en Doel die tot vorig jaar jarenlang stillagen wegens scheurtjes in de reactorwand mogen in bedrijf blijven. De Belgische rechter heeft een verzoek van een actiegroep Tihange 2 en Doel 3 te sluiten woensdag van de hand gewezen. De reactoren liggen vlak bij de Nederlandse grens.