Politie: ’Voortvluchtige Lucky begeeft zich nog steeds in Rotterdam’

Vuong alias Lucky zou een maand geleden, op 21 januari, op klaarlichte dag op het parkeerterrein bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht zijn voormalige schoonmoeder Michel (66) hebben doodgeschoten en zijn ex-vriendin Anneke (38) zwaar hebben verwond. Sinds die fatale dag is Vuong op de vlucht en weet hij al een maand uit handen van het veelkoppige rechercheteam te blijven, dat dag en nacht bezig is met een klopjacht.

De politie vermoedt dat Lucky hulp krijgt op zijn vlucht. De familie van Michel en Anneke hoopt dat Vuong snel gepakt wordt. „Dit is een zieke moordenaar die een oud vrouwtje heeft vermoord en een jonge vrouw al vijftien jaar heeft misbruikt en nou nog een half leven terug heeft. Dus ik snap niet dat je zo iemand helpt”, klinkt dinsdagavond de wanhoopskreet van de dochter van Michel en zus van Anneke in het tv-programma Opsporing Verzocht. Anneke is inmiddels buiten levensgevaar.

Relatie

Volgens de familie en politie kon Vuong het vermoedelijk niet verkroppen dat Anneke eind vorig jaar een punt zette achter hun vijftien jaar durende relatie. De vrouw woonde sinds drie maanden bij haar moeder Michel. Overigens had Anneke jarenlang nauwelijks contact met haar familie door haar relatie met de in Vietnam geboren man. Pas sinds een paar maanden was er weer contact.

Vuong kon het volgens de familie niet accepteren dat de relatie was stukgelopen en liet Anneke niet met rust. „Ze werd dag en nacht gebeld door hem”, zegt de zus die stelt dat Vuong Anneke in hun relatie isoleerde van haar familie en vrienden. „Ze is met deze meneer in aanraking gekomen. En van het een op het andere moment was Anneke weg.”

Zwerversbestaan

Volgens het familielid leefde Anneke tijdens haar relatie een zwerversbestaan: „Het is ook niet in die vijftien jaar dat ze wat leuks heeft gedaan met hem. Vakanties of iets. Of luxe dingen, het was een zwerversbestaan.” Dat terwijl Anneke volgens haar van huislijkheid, gezelligheid, koken en familie houdt. Ze probeerden haar wel op te sporen, maar dan was Anneke niet blij.

Vooral moeder Michel leed onder de breuk, zeker omdat zij voelde dat haar dochter hulp nodig had. Vorig jaar kreeg de vrouw een zwaar hartinfarct, een maand later een longontsteking en daaroverheen weer een hartinfarct. Van een gezonde vrouw werd ze broos, zo stelt de dochter. De familie was dan ook dolblij dat Anneke, de jongste dochter, weer contact zocht met haar familie.

Die bewuste zaterdagmiddag besloten Michel en Anneke te gaan winkelen. Anneke houdt in een winkel nog wat kleding voor zich en stuurt een foto van haar moeder naar haar zussen. Het is de laatste foto waar Michel levend op staat.

’Oud vrouwtje’

Als ze naar de auto lopen, worden ze opgewacht door Vuong. „Ik kan niet begrijpen dat je een vrouw vermoord van 66 jaar die zwak en zielig is. Ze zou kwaad worden als ik zeg oud vrouwtje, maar in mijn ogen was ze een oud vrouwtje geworden. Dat je zo iemand vermoordt”, zegt de zus. Ze vervolgt: „Hij heeft ook geen last van haar gehad. Het was geen vervelende schoonmoeder. Ik kan het me niet voorstellen. En dat hij Anneke neerschiet ook niet. Maar hij heeft eerst mijn moeder geschoten. Gewoon gelijk. Hoe ziek ben je? Dat je verkering uit is en je het zielig vindt dat ze je niet meer moet? Of is het jaloezie dat Anneke wel een warm gezin heeft?”, vraagt de zus zich af.

Vuong heeft volgens de politie mogelijk hulp gehad om na het schieten snel weg te komen en om vervolgens uit handen van de politie te blijven. Het vermoeden is dat de helpers uit criminele kringen komen.

Lucky, die door de politie wordt omschreven als vuurwapengevaarlijk en onvoorspelbaar, staat in het misdaadmilieu bekend als een klusjesman die voor allerlei taken wordt ingehuurd. Zo zou hij verschillende criminele groeperingen helpen bij bijvoorbeeld het bewaken van drugstransporten. Hij zou in de onderwereld onder meer de bijnamen de Chinees en China hebben. De politie sluit niet uit dat Vuong zich vermomt. Ook zou hij regelmatig een bril dragen.

Op de gouden tip die leidt tot de arrestatie van Vuong is een beloning van 30.000 euro gezet.