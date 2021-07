Eindhovenaar (28) verdacht van hulp bij zelfdoding bij meerdere mensen

De zaak kwam aan het rollen na het overlijden van verscheidene personen. Om hoeveel mensen het gaat, kan het Openbaar Ministerie niet zeggen. Ook niet over hun leeftijd of in welk tijdsbestek de mensen zijn overleden. Hoe de medicijnen geleverd werden, is ook nog onduidelijk. De Eindhovenaar wordt later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of hij in hechtenis blijft. Mogelijk kan er dan ook meer over de verdenkingen en omstandigheden bekendgemaakt worden.

De betrokken personen zouden een dodelijk middel hebben ingenomen dat door de verdachte was verstrekt. Daarbij zou hij ook een medicijn hebben geleverd dat braakneigingen vermindert en dat uitsluitend kan worden verkregen via artsen en apothekers.

Met het geld dat de man verdiende door het verstrekken van de medicijnen, zou hij in zijn levensonderhoud hebben voorzien. Het OM verdenkt hem daarom ook van witwassen.

