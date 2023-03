Janny is al 65 jaar stembureaulid: ’Er is een hele bult veranderd’

„Als ambtenaar op het gemeentehuis moest je verplicht meedraaien op het stembureau, of een vrije dag nemen”, vertelt ze in het interview. Het kwam niet vaak voor, maar een enkele keer zat ze er niet. „Toen mijn kinderen klein waren, en toen mijn man ernstig ziek was. Maar in totaal heb ik nog geen vijf keer overgeslagen.” Naast dat ze het belangrijk vindt dat mensen kunnen stemmen „is het ook wel gewoon gezellig”.

Helemaal zoals vroeger is het nu niet meer op het stembureau. „Vroeger ging je er de hele dag zitten en moest je je eigen koffie en brood meenemen. Dat hoeft nu niet meer,” vertelt ze. Daarnaast werd de gemeente steeds groter. Eerst zat ze in de gemeente Ezinge; dat werd gemeente Winsum en nu Westerkwartier. „Toen had je een hele lijst met alle namen van mensen die konden stemmen, en die moest je dan aantekenen.”

Woensdagochtend was ze om 07.00 aanwezig, om 07.30 ging het stembureau open. Tot 14.00 werkt ze hard om het stemmen in goede banen te leiden, dan is ze vrij en neemt de middagploeg het van haar over. Dan komt ze om 20.45 weer terug op het stembureau, dan begint het tellen van alle stemmen. „Dat duurt waarschijnlijk tot een uur of elf, half twaalf. Dan zijn we wel weer thuis. Soms moet het wel een keertje over als de uitslag niet klopt.”