’Straks geen virussen van Mars hierheen halen’

China en Verenigde Arabische Emiraten hebben een missie naar Mars gelanceerd. De Emiraten willen vooral weersvoorspellingen verbeteren – de stofstormen op de rode planeet zijn befaamd – terwijl China ook ’een karretje’ stuurt, vertelt dr. Daphne Stam, planetendeskundige van de TU Delft.

„Er zijn natuurlijk al een heleboel karretjes op Mars geweest. Die zijn een soort mini-laboratoria. Ze kunnen tests doen aan de grond”, zegt Stam. Echt spannend wordt het echter nog niet, de karretjes kunnen niet bijster veel meten.

Daarom hopen wetenschappers ooit Mars-grond naar de aarde te schieten. „Het is heel moeilijk. Je moet eerst een hap grond kunnen nemen – én je moet het kunnen terugschieten”, zegt Stam. „Wat ook een probleem is: stel dat er leven is op Mars, wat we nog niet hebben ontdekt, dan wil je niet dat het de aarde besmet. Je moet ervoor zorgen dat het hapje zand ontzettend goed ingepakt blijft als het onze kant op komt, zodat je geen mogelijke virussen van Mars op aarde loslaat.”

Stam benadrukt dat de eerste mens op Mars – de heilige graal – het komende decennia nog niet te verwachten is. Wel zijn achter de schermen ontwikkelingen gaande. NASA test een methode om op Mars zelf zuurstof te verkrijgen.