Italië over Nederland: obscuur belastingparadijs

Conte verklaarde tegenover de Süddeutsche Zeitung dat de Nederlandse weigering om de rijkste bedrijven op aarde voldoende winstbelasting te laten betalen, Italië en andere EU-landen een kapitaal kost. Bedrijven als Apple en Google, Ikea en Amazon laten hun winsten vanwege de finesses van het fiscale regime het liefst in Nederland. Ook de Rolling Stones, U2 en Starbucks sluizen hun winsten via Amsterdamse brievenbusbedrijfjes weg.

„Het kost andere EU-landen elk jaar negen miljard euro”, zo berekende advocaat Conte. „Dat heeft een onderzoek van het Tax Justice Network bewezen”, zo onderstreept hij. Volgens de Italiaanse regeringsleider kent ons land hierdoor een ’massale invoer van belastinggeld, dat in andere Europese landen ontbreekt’.

Of, zoals de voormalige Duitse vice-premier Sigmar Gabriel zei: „Het is moeilijk uit te leggen dat elke bakker in Berlijn een hogere belastingvoet heeft dan grote concerns. Dat kunnen we niet verantwoorden.

Witheet

Met name Italië en Spanje zijn witheet over de Nederlandse en Duitse weigering om ’coronabonds’ te vormen. Dit zijn verkapte ’eurobonds’, waarmee de schulden van alle landen der eurozone gebruikt kunnen worden om gemeenschappelijke obligaties uit te geven. Schatkistbewaarder Hoekstra is er scherp op tegen en sindsdien de gebeten hond in Zuid-Europa.

Premier Conte gaf ook collega Rutte een veeg uit de pan. „Ik mag natuurlijk niet invullen hoe hij met zijn burgers praat”, zo begon de Italiaan. „Maar elk land kijkt vaak alleen naar haar voordelen en denkt meer te geven als het zelf ontvangt.”