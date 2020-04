Madurodam opent deuren tijdens coronacrisis voor ongeneeslijk zieke Martin

En Madurodam pakte groots uit, alles werd werkend gemaakt; zo gingen de molens draaien en de treinen rijden. „Heel mooi. Het was bijzonder, zo’n leeg park helemaal voor ons”, zo laat zijn vrouw Jolanda weten aan RTL Nieuws.

Stichting Ambulancewens, die het bezoek mogelijk maakte, staat voor een moeilijke opgave om de laatste wensen van mensen in deze coronacrisis mogelijk te maken. „Maar we kunnen nog steeds helpen zodat iemand nog één keer iets heel leuks kan doen met zijn dierbaren”, aldus directeur Kees Veldboer.

Voor Martijn en zijn gezin was het in ieder geval een geslaagde dag. Na Madurodam zijn ze onder meer nog naar het strand geweest en hebben ze over de boulevard van Scheveningen gereden. „Het was prachtig en emotioneel. Dit is de laatste keer dat we dit met z’n allen kunnen doen. Dat doet ons veel.”