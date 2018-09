Vakcentrales: actie tegen kanker door werk

Volgens de opstellers van de brief sterven er elk jaar in Europa ruim 100.000 werknemers doordat zij in aanraking zijn gekomen met kankerverwekkende stoffen op het werk, zoals diesel, steenstof of chroom. ,,Als EU-voorzitter kan Nederland zorgen voor strenge regels voor de vijftig gevaarlijkste stoffen en zo tot 90 procent van de sterfgevallen voorkomen'', zo stellen de vakcentrales.

Sinds 2004 bestaat er een Europese richtlijn over het gebruik van de stoffen op de werkvloer. Volgens de centrales bevat deze echter slechts grenswaardes voor drie stoffen die ook nog eens verouderd zouden zijn. De opstellers van de brief vragen Asscher de lijst nog dit jaar uit te breiden tot vijftig kankerverwekkende stoffen. ,,Het is erg in de mode om te praten over minder regels vanuit Brussel'', aldus FNV-voorzitter Ton Heerts. ,,Maar heldere en strenge regels maken hierbij het verschil uit tussen gezond of ziek, tussen leven en dood. De werkvloer moet geen route worden naar ziekte of zelfs overlijden.''