Sanders verslaat Clinton in Michigan

De winst van Sanders was een flinke domper voor Clinton, omdat peilingen eerder aangaven dat zij Michigan in de wacht zou slepen. Ondanks de zware nederlaag ging Clinton wel met gemak aan de haal met de verkiezingswinst in Mississippi. Daar kreeg ze 83 procent van de stemmen, terwijl slechts 16 procent zich achter Sanders schaarde. Peilingen lieten vooraf al zien dat de voormalige minister van Buitenlandse Zaken de gedoodverfde winnaar was, omdat ze geliefd is onder Afro-Amerikaanse kiezers in de staat.

Donald Trump heeft bij de Republikeinen de voorverkiezingen gewonnen in Michigan, Mississippi en Hawaï. Hij won met een comfortabele voorsprong op zijn tegenstanders Ted Cruz, John Kasich en Marco Rubio. ,,Er is er maar een die het vanavond goed heeft gedaan: Donald Trump", zei de vastgoedmaat in een speech.

De Republikeinen stemden ook in Idaho. Ted Cruz kwam hier als winnaar uit de bus.