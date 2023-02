Open dag Watersnoodmuseum trekt recordaantal bezoekers

Directeur Siemco Louwerse is blij met de flinke toeloop. „Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Geweldig zoveel bezoekers en belangstelling voor ons museum. Een enorme opsteker voor onze vrijwilligers en medewerkers, die zich vandaag en de afgelopen dagen keihard hebben ingezet en zonder wie dit niet mogelijk was geweest.”

CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg hield een toespraak tijdens de open dag en blikte terug op herdenkingsbijeenkomsten. „De afgelopen dagen zijn vele verhalen over wanhopige situaties en hartverscheurend verdriet weer verteld. Opdat wij niet vergeten”, aldus Van den Berg.