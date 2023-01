OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 340 van de invasie LIVE | 'Uitgeputte Wagner-huurlingen afgelost door reguliere Russische soldaten'

Kopieer naar clipboard

Een Russische militair gooit een handgranaat in een trainingscentrum net buiten Moskou. Ⓒ EPA

Bij Bachmoet en Vuhledar aan het front in Donetsk wordt volgens de Oekraïense president Zelenski zwaar gevochten. Beide kanten claimen successen. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen rond de tankdeal, de oorlog in Oekraïne en de internationale reacties en ontwikkelingen.