Premium Binnenland

Wie krijgt wanneer een coronaprik en met welk vaccin?

In afwachting van het besluit van het kabinet over de inzetbaarheid van het AstraZeneca-vaccin loopt de spanning op. Het vaccin is een van de belangrijkste middelen voor ons land. Volgens demissionair coronaminister De Jonge blijft het uitgangspunt dat iedere volwassene die dat wil aan het begin van...