Avondklok in Brussel vervroegd naar 22.00 uur

„Het is niet de bedoeling om een wedloop te starten met de andere overheden of regio’s, we bieden het hoofd aan de situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, zegt Vervoort. „We zien een kleine vertraging van de stijging van de besmettingscijfers in het Gewest maar de toestand blijft zeer ernstig. We hebben de laatste drie dagen meer dan 2100 nieuwe besmettingen per dag en we hebben een positiviteitsratio van 25,7 procent voor 6650 tests per dag.”

Met het vervroegen van de avondklok volgt de stad de strengere coronamaatregelen die Wallonië vrijdag nam om de snelle opmars van het coronavirus te keren. In Franstalig België gaat de verscherping zaterdagavond in. Van 22.00 uur tot 06.00 uur mag niemand zich op straat vertonen. Die situatie blijft tot 19 november van kracht. Daarnaast mogen Walen niet langer met meer dan twee personen naar de winkel, al worden kinderen niet meegeteld.

België stelde maandag een avondklok in tussen middernacht en 05.00 uur. Na de verscherpingen in Wallonië en Brussel gelden die tijden alleen nog in Vlaanderen. In de Brusselse politiek gingen vrijdag steeds meer stemmen op om de maatregelen strenger te maken en dat is nu gebeurd.