’Kattenman’ Knut (55) is door misdrijf omgekomen

Volgens de politie is de man donderdagavond voor het laatst levend gezien. Vrijdag rond 17.00 uur zag een buurtbewoner het slachtoffer in zijn woning aan de Kringdans liggen en sloeg alarm.

Het slachtoffer staat in de buurt bekend als Knut ’de kattenman’. Hij was dol op dieren, bloemen en planten. „Hij liet altijd zijn katten uit, die liepen dan achter hem aan alsof het hondjes waren”, vertelde een omwonende aan De Telegraaf.

Volgens zijn buren was Knut ’te goed van vertrouwen’. „Ik ben bang dat hij ze zelf heeft binnengelaten. Het was zo’n schat, een echte lieverd en heel sociaal. Hij at bij mij drie keer per week. Hij praatte ook met iedereen in de buurt en onderhield de tuin. Hij hield van gezelligheid.”

Onderzoek

De politie begon direct een onderzoek, vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd aangetroffen. Twintig rechercheurs zijn op de zaak gezet. Na een sporenonderzoek, dat het hele weekend heeft geduurd, is het volgens de politie duidelijk dat het om een misdrijf gaat. Er is nog geen verdachte aangehouden.