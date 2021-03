Premium Binnenland

Zus vermoorde IKON-journalist: ’Vergeten doe ik mijn broer nooit’

Sonja ter Laag – zus van geluidsman Hans ter Laag, een van de vier vermoorde IKON-journalisten – vertelt in een reactie aan De Telegraaf dat het ’emotioneel wel veel’ was om te horen dat in El Salvador een rechtszaak komt over de zaak. Het bericht kwam uitgerekend op de datum dat het viertal, bijna ...