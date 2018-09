Dertigers zijn steeds hoger opgeleid

DEN HAAG - Het opleidingsniveau van dertigers blijft stijgen. Bijna de helft heeft tegenwoordig een studie aan hbo of universiteit afgerond. Tien jaar geleden was dat bijna een derde. De groep mensen met een middelbare opleiding (havo, vwo of mbo) is iets gedaald, van 46 naar 39 procent.