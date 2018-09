'Verplicht quotum asielzoekers per gemeente'

Een verplicht quotum, gebaseerd op het inwoneraantal per gemeente, geldt landelijk al voor statushouders. Noordanus stelt voor dat er in Brabant ook een quotum komt voor asielzoekers zonder verblijfsvergunning, die in azc’s en noodopvanglocaties verblijven. De Tilburgse burgemeester gaat zijn voorstel donderdag inbrengen bij een bijeenkomst van de Brabantse burgemeesters met commissaris van de Koning Wim van de Donk.

Volgens Noordanus moet Noord-Brabant voor eind mei nog voor 3500 asielzoekers een plek vinden, over het hele jaar is er volgens hem een tekort van 6000 bedden. ,,Mijn oproep is: laten we dit probleem met zijn allen oplossen, ieder naar draagkracht.''

Noordanus doet zijn plan, ‘Pact van Brabant’ gedoopt, dinsdag in het Brabants Dagblad uit de doeken.