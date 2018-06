'België was verantwoordelijk voor aanslagen'

Negen van de dertien terroristen die op 13 november aanslagen pleegden in Parijs, waren afkomstig uit België. Dat land heeft volgens de advocate, Samia Maktouf, onvoldoende gedaan om dergelijke aanvallen te voorkomen en heeft zich schuldig gemaakt aan nalatigheid.

Vorige week bleek dat de politie al in juli 2014 tips kreeg over de radicalisering van de gebroeders Abdeslam, van wie de één zich opblies bij het Stade de France en de ander nog altijd voortvluchtig is. Maktouf wijst ook naar de situatie in de Brusselse wijk Molenbeek. ,,Sharia4Belgium hield er openlijk bijeenkomsten, terwijl het een terroristische organisatie is.'' Ze beschuldigt de toenmalige burgemeester van te grote toegeeflijkheid, waardoor Molenbeek ,,het zwarte gat van jihadisme in Europa'' kon worden.