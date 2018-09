Dekker paait omroepen

De bezuiniging wordt niet geschrapt, maar uitgesteld. Doel is om de regionale omroepen meer tijd te geven om het regionale mediabedrijf RPO in de steigers te zetten. De bezuiniging moet vooral komen van het snijden in het bestuur.

Provincies zien de RPO, waarbij de regionale omroepen vanuit vijf centra worden aangestuurd, als opmaat naar de vorming van landsdelen-omroepen. Ze zien de toezegging van Dekker als bewijs dat hij de Mediawet waarvan de bezuinigingen deel uitmaken best in z’n geheel kan uitstellen.

„Ik adviseer de Eerste Kamer de stemming over de Mediawet aan te houden”, zegt gedeputeerde Henri Swinkels van Noord-Brabant. Hij verwijt Dekker ’geen visie’ te hebben met zijn bezuiniging. „Het zou interessant zijn eerst die visie te vernemen voordat hij zo’n ingrijpende keuze maakt.”

De Eerste Kamer praat dinsdag opnieuw over de nieuwe Mediawet. Dekker wil hiermee het publieke omroepbestel moderniseren, maar moet zijn plan flink aanpassen om aan de wensen van de senaat te voldoen. Dekker wil de wijzigingen regelen met een aanvullende wet, die opnieuw door beide Kamers moet. Tegelijk wil hij dat de Eerste Kamer toch alvast instemt met de hele Mediawet.