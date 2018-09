Opperrabbijn fileert kabinet om rituele slacht

Volgens Cooper is er vanuit het joodse perspectief geen reden om dat te doen. „Er worden in Nederland jaarlijks slechts drieduizend dieren kosjer geslacht en dat gebeurt op een manier die juist ontworpen is om de dieren zo min mogelijk pijn te berokkenen.”

De rabbijn noemt het voorstel van staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) in samenspraak met slachterijen, maar ook een joodse- en een moslimorganisatie ‘schandelijk’. „Niet bestaande dierenrechten worden verheven boven het grondrecht van mensen om hun religie te mogen uitoefenen”, vindt hij.

Hij vraagt zich bovendien af of de aangekondigde beperkingen wel mogen. In Nederland geproduceerd halal en kosjer vlees mag van Van Dam straks niet meer worden geëxporteerd. De rabbijn stelt dat dit in strijd is met de regels voor de Europese interne markt.

De Tweede Kamer moet er nog over debatteren. Vijf jaar geleden wist de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer nog een politieke meerderheid te verwerven voor een verbod op de rituele slacht. Maar dat plan sneuvelde later alsnog in de Eerste Kamer omdat de Senatoren een grotere waarde hechtten aan de vrijheid van godsdienst dan aan dierrechten.

Het nieuwe voorstel van staatssecretaris Van Dam moet daar een mouw aan passen. Als de politiek niet opnieuw gaat bokken, zal het op 1 januari 2017 worden ingevoerd.