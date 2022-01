België verwacht omicronexplosie, maar neemt geen nieuwe maatregelen

„We staan voor een aantal moeilijke weken”, zei de Belgische premier Alexander De Croo donderdag op zijn coronapersconferentie. „Wij zullen in de komende dagen en weken waarschijnlijk besmettingsrecords breken. Een zeer grote groep mensen zal uiteindelijk besmet raken. Het is duidelijk: de situatie zal eerst slechter worden voor ze weer beter wordt.”

Ondanks deze alarmerende boodschap grijpen de regeringen in België niet in. De huidige coronamaatregelen blijven en de scholen gaan maandag weer open. Een advies van het GEMS, de evenknie van het OMT, om iedereen volledig thuis te laten werken wordt niet uitgevoerd. Er blijft een terugkomdag per week mogelijk. De Croo: „We kiezen voor een pad van voorzichtigheid en stabiliteit.”

Goed nieuws voor Nederlandse lockdownvluchtelingen

Dat betekent goed nieuws voor lockdownvluchtelingen uit Nederland: winkels en horecazaken blijven open. Door een juridische blunder van de regeringen mogen bioscopen en theaters sinds kort ook weer bezoekers ontvangen.

Hoewel de omgang met het virus soepeler is dan bij ons, staat België wel op scherp. „De vijfde golf is begonnen”, zei viroloog Steven Van Gucht tijdens een presentatie op de persconferentie. „We staan pas aan het begin, maar het gaat intens worden. Waarschijnlijk is er eind januari een piek van tussen de 400 en 1000 ziekenhuisopnames per dag.” Vanwege de mildere kenmerken van omicron worden er geen grote problemen verwacht op de IC.

Kwetsbare Belgen worden door de deskundige opgeroepen om een FFP2-masker te dragen en na een hoogrisicocontact worden mensen verzocht om tien dagen cafés, restaurants en feesten mijden. Om te voorkomen dat de hele samenleving wordt ontregeld door omicron hebben de autoriteiten eerder deze week besloten om de quarantaineregels te versoepelen.

Boosterprik

Viroloog Van Gucht put hoop uit de werking van de boosterprik: „We zien dat het helpt tegen de ziekte, maar ook tegen besmettingen.” In België hebben ruim 4,5 miljoen mensen een extra dosis gekrgen. Wel zijn er zorgen over de beschermingsduur, want na tien weken zou dat wel eens minder kunnen worden. Vooral ouderen in verzorgingstehuizen worden nauwlettend in de gaten gehouden, bij deze groep is België al in september begonnen met boosteren.