Juncker: Nederlands 'nee' destabiliseert Europa

DEN HAAG - Als Nederland ‘nee’ zegt tegen het samenwerkingsverdrag met Oekraïne, dan heeft Europa ‘een groot probleem’. Dat zei voorzitter Jean-Claude Juncker in zijn Schmelzer-lezing in Den Haag. Volgens hem leidt een Nederlands ‘nee’ tot ‘destabilisering’ in Europa. “Dat is een ernstige zaak.”