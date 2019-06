’Grotere natuurrampen door meer bezittingen’

Ⓒ Getty Images

Het Witte Huis onder president Obama had het op hem gemunt. Wikileaks onthulde een lastercampagne om hem de mond te snoeren. En The New York Times beet hem toe: ’Met jou praten we nooit meer’. Welke terreurdaad moet Roger Pielke jr. wel niet op zijn geweten hebben? Hij is klimaatonderzoeker. Als specialist in natuurrampen concludeert hij: „Er is geen toename in extreem weer. Niet boos worden, het is wat de data zeggen.”