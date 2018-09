Kampeer- en uittips Noord-Brabant en Flevoland

Loran is deze week op Vakantiepark De Reebok in het plaatsje Oisterwijk. Het Brabantse Oisterwijk is een gezellig plaatsje dat veel te bieden heeft voor mensen die van shoppen en het Bourgondische leven houden.

Het bruisende centrum heeft vele restaurants, terrasjes en winkels en dat allemaal in een prachtige groene omgeving. Oisterwijk ligt in de stedendriehoek Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch, wat tevens de begrenzing is van Nationaal Landschap Het Groene Woud.

Het Groene Woud beslaat zestien verschillende gemeenten en biedt een verscheidenheid aan landschappen, bezienswaardigheden en evenementen. Het gebied beschikt over een mix van natuur, cultuur en vermaak.

De vele bossen, vennen en de uitgestrekte heide bieden eindeloze fiets- en wandeltochten. Cultuurliefhebbers kunnen kiezen voor een cultuurhistorische stadswandeling, maar Oisterwijk heeft ook een pittoresk trouwlaantje, een eeuwenoude Lindeboom, diverse kunstgaleries en de Kerkhovense molen die nog in werking is.

Flevoland

Sanny is op Oostappen vakantiepark Rivièra Beach in Biddinghuizen. Rivièra Beach ligt direct aan het Veluwemeer en wordt omringd door bos en water. In de directe omgeving is er voor ieder wat wils.

Zo ligt het vakantiepark dichtbij attractiepark Walibi Holland, Het Dolfinarium en Outlet Shopping Center Bataviastad. Verder zijn de nabij gelegen vissersdorpjes Elburg en Harderwijk een bezoek waard.