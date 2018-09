'Straks 100.000 migranten in Griekenland'

Vanwege de grote toestroom van groepen mensen, uit onder meer het door burgeroorlog getroffen Syrië, hebben veel (EU-)landen op eigen houtje maatregelen genomen. Daarmee is het paspoortvrije Schengengebied fors onder druk komen te staan. Avramopoulos leverde daar felle kritiek op. Hij zei dat door het sluiten van de Balkanroute naar Midden-Europa de ,,vreemdelingenhaat' wordt gestimuleerd.

Veel vluchtelingen zijn op weg naar Noordwest-Europa gestrand bij de grens met Macedonië. Per dag wordt maar een beperkt aantal mensen doorgelaten. Een gouverneur in het noorden van Griekenland, Apostolos Tzitzikostas, heeft zaterdag gepleit voor het uitroepen van de noodtoestand in het grensgebied met Macedonië. Hij zei dat alleen al aan de grens zeker 13.000 vluchtelingen zitten, aldus de BBC. Door het afkondigen van de noodtoestand wordt het volgens Tzitzikostas makkelijker hulpgoederen aan de migranten te leveren.

Sinds begin dit jaar zijn er al ruim 125.000 vluchtelingen in Griekenland aangekomen. Dat zijn er bijna twaalf keer zoveel als in de eerste drie maanden van 2015.