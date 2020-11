’Rammende renner' uit Pijnacker aangehouden nadat jongen werd geslagen

Het incident met de ’rammende renner’ - zoals de verdachte op sociale media wordt genoemd - vond plaats op 11 november.

De jongen fietste samen met vier klasgenomten over de Overgauwseweg richting het Stanislas College in Pijnacker. De man kwam de scholieren vanaf de rotonde tegemoet. De kinderen reden met hun fietsen naast elkaar, waardoor de hardloper en de fietsers rakelings langs elkaar gingen. De man zou de jongen in zijn gezicht hebben geslagen en zijn weg hebben vervolgd.

Soortgelijk incident

De politie onderzoekt nog of de man ook verantwoordelijk is voor de mishandeling van een 21-jarige vrouw later die dag op de Oudeweg.

De twee slachtoffers hebben beide ongeveer hetzelfde signalement gegeven van hun belager. De politie onderzoekt nog of het in beide gevallen om dezelfde verdachte gaat. Het zou gaan om een man van tussen de 50 en 60 jaar van ongeveer 1,80 meter lang en een normaal postuur.

De aangehouden man uit Pijnacker is door de politie vrijgelaten en zal zich later voor de mishandeling van de scholier moeten verantwoorden.