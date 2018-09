'Vertraging in gesprekken over Perry'

,,Zeer waarschijnlijk maken we maandag iets bekend'', zo wist hij. Er is ,,een kleine vertraging'' opgetreden in de gesprekken met geïnteresseerde partijen. Die begonnen pas vrijdag in plaats van donderdag. Ook moeten enkele ,,technische details'' nog worden uitgezocht.

,,We tillen het dus over het weekend heen''. Hij gaf daarbij ook aan dat de zekerheid van een doorstart nog niet gegeven kan worden. ,,Helaas niet''. Er wordt momenteel nog gesproken met negen partijen over een doorstart. Dat zijn zowel financiële investeerders als branchegenoten, uit binnen- en buitenland. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk winkels van Perry Sport en Aktiesport tezamen in één deal te verkopen.

De sportzaken en moederbedrijf USG (in totaal 2500 medewerkers) werden onlangs failliet verklaard. Het omvallen van de retailer was een direct gevolg van de ondergang van warenhuisketen V&D, waar USG veel shop-in-shops had. Inmiddels is ook het faillissement over een aantal andere dochtervennootschappen van USG uitgesproken.