Vier lichamen gevonden in woning Etten-Leur

Het zijn zo goed als zeker de bewoners van het huis aan de Dasseburcht. Er kon nog niet bevestigd worden of het gaat om een gezin.

De politie doet in en rond het huis aan de Dasseburcht onderzoek. Of er ook naar bijvoorbeeld een verdachte of een voortvluchtige wordt uitgekeken, is onduidelijk.

Stankoverlast

De politie kreeg rond tien over zes zaterdagavond een melding ’waarop men is gaat rijden’ zoals de woordvoerder het verwoordt. Uit de politiemeldingen van zaterdagavond blijkt dat er om twaalf over zes een melding van stankoverlast vanuit de straat binnenkwam bij de politie. De woordvoerder zegt echter dat die los staat van de vondst van de doden.

Het huis is een gewoon rijtjeshuis op de hoek, met uitzicht op een pleintje met bankjes.

Burgemeester

Burgemeester Miranda de Vries is ter plaatse gekomen om de situatie in ogenschouw te nemen en met buurtbewoners te spreken: „Ik ben hier nu drie jaar burgemeester en heb nog nooit een dergelijk drama meegemaakt. Want het is me nogal wat als je de melding krijgt dat er in jouw gemeente meerdere mensen dood zijn aangetroffen in een woning.”

De Vries werd rond 21.30 uur nader geïnformeerd over de situatie in de rijtjeswoning aan de Dasseburcht. Tien minuten later kwam ze weer naar buiten. Over wat ze nabij de plaats delict te horen kreeg kon en wilde ze niets zeggen: „Dat is aan de politie. Maar ik denk dat het onderzoek nog wel even gaat duren.”

In de omgeving van het huis is het opvallend rustig. De Vries daarover:„Je ziet dat de mensen zich goed houden aan de richtlijnen van het RIVM. Zelfs als er zoiets ernstigs bij hen om de hoek gebeurt. Ik sprak net een mevrouw die haar hond uitliet. Die was erg geschrokken. Maar verder blijft iedereen zoveel mogelijk netjes binnen. En zo hoort het ook.”

Lichtflitsen

Één buurtgenoot komt in zijn korte broek en t-shirt voorzichtig een kijkje nemen om het hoekje van een brandgang maar spreekt geen Nederlands en wil niets zeggen: „Sorry.”

Inmiddels is de woning afgeschermd met hekken met zwart plastic. Politieauto’s rijden af en aan. Een agent spant rood-witte linten en laat collega’s passeren.

Op de bovenverdieping zijn veel lichtflitsen te zien. De politie maakt er dus veel foto’s. Maar over wat zich er heeft afgespeeld kon de politie om 22.10 uur ook nog geen mededelingen doen.

