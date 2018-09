Toch eizoekcompetitie in Friesland

Het rapen van de eieren is verboden in Nederland. De provincie Friesland maakte met het verlenen van een ontheffing de afgelopen jaren stelselmatig een uitzondering, omdat de Friezen van het rapen een traditie hebben gemaakt. Per jaar mocht een bepaald aantal eieren worden geraapt. Vinders moesten hun vondst doorgeven per sms. Als het quotum was bereikt, was het seizoen voorbij.

Begin dit jaar besloot de provincie geen ontheffing te verlenen. De ontheffing van vorig jaar was al door de Raad van State vernietigd, omdat het niet goed genoeg zou gaan met de stand van het beestje. De provincie sloot zich daar dus dit jaar bij aan.

Over het nieuwe plan was grote verdeeldheid onder de leden, die de duizenden zoekers vertegenwoordigen. Voor het plan waren 115 stemmen tegen 97 tegenstemmen. De tegenstanders vinden het plan een slap aftreksel van het echte rapen.

De vinder van het eerste ei werd traditioneel gehuldigd op het provinciehuis in Leeuwarden door de commissaris van de Koning. De commissaris zal de vinder van het eerste ei nu huldigen nabij de vindplaats. ,,Dat zal waarschijnlijk in de schuur in plaats van het weiland gebeuren, om het nest te ontzien'', aldus BFVW-voorzitter Rendert Algra.

Ook de vinder van het eerste ei per gemeente zal worden gehuldigd. Die werd normaalgesproken door de burgemeester van de gemeente in het zonnetje gezet. Of alle burgemeesters daaraan mee zullen werken, is nog de vraag. ,,We moeten nog een ronde doen langs de burgemeesters'', aldus Algra, die er wel op vertrouwt dat de burgermeesters dat doen.