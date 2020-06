Na 1 juli ook ov voor niet-noodzakelijke reizen

De versoepelingen worden woensdagavond bekendgemaakt op de persconferentie met premier Rutte. Momenteel is het openbaar vervoer er voor ’noodzakelijke reizen’. Een dagje strand of per trein naar het vakantieadres is nu nog niet de bedoeling.

Mondkapje

De beperkingen hebben te maken met de coronamaatregelen. Op dit moment kan zo’n 40 procent van de zit- en staanplaatsen in treinen, bussen, trams en metro’s worden gebruikt. Alleen de stoelen bij het raam mogen worden gebruikt. Vanaf 1 juli vervalt deze beperking. De verplichting om een mondkapje te dragen blijft wel staan.

Verder gaat de overheid reizigers oproepen om drukte te vermijden en zoveel mogelijk buiten de spits te reizen. Op die manier moet worden voorkomen dat er weer ’ouderwetse’ taferelen komen met overvolle treinen en perrons.

Touringcars

Het kabinet heeft verder goed geluisterd naar de touringcarbranche. Chauffeurs kwamen onlangs naar het Malieveld om te protesteren tegen de in hun ogen te strenge coronamaatregelen. Vanaf 1 juli mogen de bussen weer vol. Ook in de bussen is een mondkapje verplicht.

Voor carpoolers komt er een advies om een mondkapje te dragen.