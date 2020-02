Verbazing om Nederlandse groet op Times Square

Bij een filiaal van Walgreens op Times Square zijn ’tot ziens’-groeten te lezen in verschillende talen. Ciao bijvoorbeeld, en Aloha, Bye-bye, Auf Wiedersehen, Salut, Namasté. Die termen zijn in verschillende kleuren te zien bij de uitgang. Een hip geheel.

Ook Nederland heeft een literaire afvaardiging. Er staat ’De ballen’. De Delfse student Stijn de Vreede uitte daarover zijn verwondering op Twitter.

Gevraagd naar de herkomst van de term kan een Amerikaanse woordvoerder niet aangeven hoe de supermarkt precies bij ’de ballen’ uitkwam. „De teksten zijn bedoeld als informele manier om gedag te zeggen in verschillende landen. Daarmee willen we benadrukken dat iedereen welkom is in onze winkels”, laat het bedrijf weten.

De woordvoerder van Walgreens benadrukt dat de teksten ’slechts in een handjevol winkels’ te lezen zijn.