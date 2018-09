Van der Steur wil wel praten over stadwachten

Zo'n 40 procent van de ondervraagde gemeenten heeft laten weten dat toezichthouders het afgelopen jaar zijn mishandeld. Om die reden hebben dertien gemeenten, waaronder Alkmaar, Oss en Leeuwarden, inmiddels besloten de uitrusting van bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) dit jaar uit te breiden. Handboeien zijn het populairst, gevolgd door de wapenstok en pepperspray. Alkmaar kiest voor 'dubbele' bewapening: daar krijgen de 25 boa's wapenstok én pepperspray. ,,Onze toezichthouders krijgen steeds vaker te maken met agressie en geweld, zoals belediging, bedreiging en mishandeling", zegt een gemeentewoordvoerder.

Voorzitter Geert Priem van politievakbond ANPV rept van een ,,gevaarlijk ontwikkeling''. Hij benadrukt dat in Nederland is afgesproken dat het geweldsmonopolie bij de politie en defensie ligt. ,,Als dat verschuift, loop je het risico dat minder geoefende boa's in de problemen komen.''

Van der Steur benadrukte dat de politie altijd ,,paraat'' is om de buitengewone opsporingsambtenaren te hulp te schieten. Een echte mening over extra middelen voor stadswachten heeft hij nog niet, maar hij is degene die er uiteindelijk toestemming voor moet geven.

Gemeenten nemen massaal eigen stadswachten in dienst. De meesten gaan met portofoons en veiligheidsvesten de straat op. Het AD hield de enquête onder de zestig grootste gemeenten. In zestien plaatsen worden plannen gemaakt voor de uitbreiding van het aantal boa's, aldus het AD vrijdag. Zo wil Den Haag het aantal handhavers uitbreiden van 130 naar 143. Andere gemeenten willen ook meer stadswachten, maar hebben er geen geld voor.