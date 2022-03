Motorrijder verliest been bij ongeluk en wordt ook nog eens beboet: ’Basisregel verkeer overtreden’

Binnenland

LIVE | Neefje (15) blijkt na opgraving gedood door kogel, tante ontkent dat ze schot hoorde

De 52-jarige vrouw in wiens huis in Amersfoort in april 2021 een 15-jarig neefje om het leven kwam door een pistoolschot, ontkent dat ze het vuurwapen heeft horen afgaan. Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Utrecht. De vrouw wordt voor fatale nalatigheid en dood door schuld berecht.