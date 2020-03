Duitser veroordeeld voor 25 jaar oude verkrachting en moord

Duitse agenten, foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

OSNABRÜCK - Een 66-jarige man is in Duitsland tot levenslang veroordeeld voor een moord 25 jaar geleden. Hij probeerde in de zomer van 1995 een 24-jarige vrouw te verkrachten. Om dat te verdoezelen vermoordde hij haar daarna door haar te wurgen.