Seoul: Noord-Korea vuurt twee ballistische raketten af

Eerder op zondag sprak de militaire leiding van Seoul nog van slechts één raket. „Noord-Korea heeft een niet-geïdentificeerde ballistische raket afgevuurd boven de Japanse zee”, zei de militaire leiding in een verklaring.

De nieuwe raketlanceringen volgen enkele dagen nadat Noord-Korea een „vaste brandstofmotor met hoge stuwkracht” testte. Volgens Noord-Koreaanse staatsmedia werd de test donderdag uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van een nieuw strategisch wapen. De test heeft volgens het persbureau KCNA de betrouwbaarheid en stabiliteit van de motor bewezen. De Noord-Koreaanse eider Kim Jong-un sprak de verwachting uit dat er „binnen de kortste tijd weer een nieuw type strategisch wapen wordt gemaakt”, aldus KCNA.

Noord-Korea heeft dit jaar al meer dan 65 ballistische raketten afgevuurd, waaronder een intercontinentale ballistische raket die volgens de Noord-Koreanen het Amerikaanse vasteland kan bereiken. Het land gaat door met de rakettesten, ondanks sancties van de internationale gemeenschap.

De VS, Japan en Zuid-Korea hebben gewaarschuwd dat de spanningen rond het Koreaanse schiereiland verder oplopen als het regime in Noord-Korea overgaat tot een kernproef. Dat zou de eerste in vijf jaar zijn en de zevende in totaal. Washington, Tokio en Seoul zeggen met harde sancties te komen als Pyongyang een nucleaire test uitvoert.