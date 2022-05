Directeur van dierentuin Mikolajiv peinst er niet over zijn dieren in de steek te laten

Premium Binnenland

Vijf katten dood en drie vermist: ’Harley liep ineens te zwalken en zakte telkens door z’n achterpootjes’

Vijf katten dood, minstens drie vermist. In Hoogwoud Oost heerst groot verdriet en ongeloof. Wat is er met ze gebeurd? Loopt er een kattenhater rond? Zijn het giftige slakkenkorrels? De Dierenpolitie is een onderzoek gestart. Ondertussen moet kat Zuko binnenblijven.