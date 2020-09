Trump wilde Assad toch doden

Spijt dat hij niet heeft doorgezet, heeft Trump naar eigen zeggen niet. Wel haalde hij in het vraaggesprek opnieuw uit naar Mattis, door hem „erg overschat, een slecht persoon, een vreselijke generaal en een slechte leider” te noemen.

Mattis nam in december 2018 ontslag uit onvrede over Trumps besluit om de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken.

Eerder had Trump juist ontkend dat hij Assad wilde doden. In een boek uit 2018 schreef journalist Bob Woodward dat de president bij Mattis had aangedrongen op een plan om Assad te liquideren na chemische aanvallen op burgers door het Syrische leger, maar dat Mattis de boot afhield. De VS vuurden uiteindelijk wel kruisraketten af op Syrië. Trump zei in september 2018, in reactie op dat boek, dat het doden van Assad niet eens in overweging was genomen. Het boek noemde hij ’fictie’.