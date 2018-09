Belgische parkeerboetes snel op de mat

Het Belgisch-Nederlandse verdrag uit 2013 voorziet in de automatische uitwisseling van zogeheten voertuighoudergegevens, zodat het versturen van boetes veel eenvoudiger wordt. Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant denkt een maand of twee nodig te hebben voordat het zover is. "Dus zeker voor het toeristisch seizoen."

"Er mag geen straffeloosheid meer bestaan voor onbetaalde boetes", zei Galant verder. Volgens haar zijn Nederlanders verantwoordelijk voor bijna een op de drie verkeersovertredingen die buitenlanders in België begaan.

Nederland ratificeerde het verdrag al in december 2013.