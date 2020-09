600 kilo cocaïne tussen sportschoenen

De container was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. Het zeeschip dat dinsdag arriveerde kwam uit Caucedo. Tussen de lading troffen douaneambtenaren 18 balen met in totaal 600 pakketten cocaïne aan, meldt het Openbaar Ministerie woensdag. De sportschoenen waren onderweg naar een bedrijf in Zwitserland, dat niets met de smokkel te maken lijkt te hebben.

Volgens gegevens van de Jellinek-kliniek kost cocaïne gemiddeld 50 euro per gram. Dat maakt dat deze vangst een straatwaarde had van ongeveer 30 miljoen euro. De drugs zijn vernietigd.

Meer drugsnieuws

De politie heeft dinsdag in Hilversum drie mannen aangehouden vanwege een vondst van 485 kilo hennep en hasj. Het gaat om een 36-jarige man uit Made en twee mannen van 23 en 44 jaar uit Utrecht.

Vanwege een snelheidsovertreding aan de Neuweg hield de politie een auto met daarin twee inzittenden aan. Tijdens de controle zagen de agenten dat een van de inzittenden een bruine plak onder de auto gooide. Dit bleek een stuk hasj van ongeveer 100 gram te zijn. Beide mannen werden hierop aangehouden.

De politie doorzocht daarna het pand aan de Neuweg, waar de beide verdachten eerder waren weggereden. Daar vonden de agenten 485 kilo gedroogde henneptoppen en hasj in een opslagkamer. In het pand werd later nog een derde persoon aangetroffen en opgepakt.