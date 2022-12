Uslu grijpt in: Nederlandse topkunst mag niet meer zomaar het land uit

Wijlen prinses Christina verkocht begin 2019 een krijttekening van Peter Paul Rubens (1577-1640) bij veilinghuis Sotheby’s in New York. De opbrengst – ruim 6,1 miljoen euro – verdween in de zakken van de Oranjes. De verkoop door de jongste zus van prinses Beatrix leidde tot verontwaardigde reacties. Nederlandse museumdirecteuren hadden het werk liever zelf gekocht. „Dit is niet de koninklijke weg”, vond een Rotterdamse museumdirecteur.

Staatssecretaris Uslu (D66) past nu het vergunningensysteem aan voor topkunst. Een onafhankelijke commissie moet straks beoordelen of een werk ’onvervangbaar en onmisbaar’ is. In dat geval kunnen Nederlandse partijen – waaronder het Rijk, musea en particulieren – kijken of zij het willen en kunnen kopen. Pas als dat niet het geval is, mag een werk alsnog aan een buitenlandse partij worden verkocht.

„Dankzij deze vergunningen kunnen we van tevoren bekijken of we iets zó waardevol vinden, dat we het voor de Collectie Nederland willen behouden”, zegt Uslu. „Ik verwacht niet dat dit voor grote aantallen werken zal gelden, want ik ben niet van plan om de kunstmarkt te verstoren. Het zal dan echt gaan om uitzonderlijke situaties, om heel bijzondere, unieke stukken.”

Oranjes

De nieuwe procedure gaat óók gelden voor de Oranjes, zo benadrukt Uslu in haar brief aan de Tweede Kamer. De regels gaan gelden ’voor elke particulier, dus ook voor leden van de koninklijke familie’. „Ik maak hierbij geen onderscheid”, aldus Uslu. De staatssecretaris meldt dat dit is besproken ’in mijn reguliere contacten met de Dienst Koninklijk Huis’.

Eerder adviseerden oud-Kamerleden Alexander Pechtold en Sybrand Buma al om de regels voor het uitvoeren van kunstwerken aan te scherpen. Pechtold noemde het ’niet wenselijk’ dat kunst van de Oranjes zomaar wordt verkocht. Op dit moment telt het register van beschermde cultuurgoederen – ’Collectie Nederland’ – ruim zevenhonderd objecten die Nederland belangrijk genoeg vindt om te beschermen.