Parijzenaren stemmen voor verbod op elektrische huursteps

PARIJS - Inwoners van Parijs hebben zich in een bindend referendum in grote meerderheid (bijna 90 procent) uitgesproken voor een verbod op elektrische huursteps. 1,6 miljoen mensen mochten stemmen, maar de opkomst was zoals verwacht laag. Het stadsbestuur had vooraf gezegd de uitslag als bindend te beschouwen ongeacht de opkomst. De verkiezing heeft geen invloed op elektrische steps in particulier bezit, waarvan er in Frankrijk vorig jaar 700.000 zijn verkocht.