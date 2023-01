Douane: drugs steeds vaker en massaler per post verstuurd

Veelvuldig gevonden xtc/MDMA wordt volgens de douane vanuit Nederland naar landen als de Verenigde Staten en Australië gesmokkeld. „Drugscriminelen misbruiken onze goede infrastructuur om hun illegale handel te drijven”, ziet minister Yesilgöz. Het gaat volgens experts bovendien om het topje van de ijsberg, omdat niet bekend is hoeveel drugs ongehinderd bij de ontvanger aankomen.

Het aantal vangsten van cocaïne was vorig jaar met ruim 160 nagenoeg gelijk aan 2021. Het aantal kilo’s daalde tot ruim 51.447 kilo cocaïne, tegenover 71.796 kilo in 2021. „Bij alle andere drugssoorten constateert de douane een stijging in het aantal in beslag genomen kilo’s”, blijkt uit de rapportage. Zo nam de douane 2611 kilo heroïne in beslag, ten opzichte van 1734 kilo een jaar eerder. Het aantal in beslag genomen kilo’s marihuana nam toe van 734 in 2021 naar 5492 in 2022.

Politie, douane, FIOD en het Openbaar Ministerie gaan nauwer samenwerken om verzenders van drugs op te sporen. Ⓒ ANP/HH

„De meeste drugs werden afgelopen jaar onderschept in de haven van Rotterdam en op de luchthaven Schiphol. Ook in de andere zeehavens en vliegvelden onderschepte de douane in 2022 drugs.”

Samenwerking

Uit de drugscijfers van de douane blijkt verder dat er vorig jaar in het buitenland veel meer cocaïne met bestemming Nederland in beslag is genomen dan in 2021. In totaal hebben Zuid-Amerikaanse douane- en politiediensten in 2022 bijna 110 ton cocaïne in beslag genomen met als bestemming Nederland. In 2021 ging het nog om 41 ton. Het middel wordt vaak aan de legale lading in een container toegevoegd. Minister Yesilgöz zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere landen om cocaïnehandel de kop in te drukken, omdat Nederland daarin een spilfunctie heeft. Met zware criminaliteit als gevolg.

De stijging van het aantal inbeslagnames kan het gevolg zijn van de intensievere controles van de douane op drugs in de post, redeneert de douane. „Daarnaast kan mogelijk een rol spelen dat in 2022 het aantal dancefeesten wereldwijd weer is toegenomen na het coronajaar 2021.” Bij die feesten worden dergelijke verdovende middelen gebruikt. Naast xtc treft de douane ook steeds vaker de drug lsd aan in de post. Het aantal inbeslagnames van lsd is bijna verdubbeld, van ruim 1600 naar bijna 3200 keer.

’Ontmantelen’

Om de controle op drugssmokkel via de Nederlandse post op te voeren, investeert minister Yesilgöz de komende vier jaar in totaal 7,6 miljoen euro in meer capaciteit hiervoor. Politie, douane, FIOD en het Openbaar Ministerie gaan nauwer samenwerken om verzenders van drugs op te sporen.

„In de opsporing en het toezicht zien we dat investeringen in de bestrijding van deze drugssmokkel loont”, ziet Yesilgöz. „Zo pakken we niet alleen de inwisselbare drugscriminelen aan, maar ontmantelen we ook de illegale netwerken en maken we de post zo onaantrekkelijk mogelijk voor misbruik door de misdaad.”