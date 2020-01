Blok: ’Canada kan op ons rekenen’

Bij de ramp afgelopen week kwamen 176 mensen om het leven onder wie 63 Canadezen. Westerse inlichtingendiensten zeggen ervan uit te gaan dat Iran de Boeing 737 zelf (per ongeluk) heeft neergehaald. Ook Nederland gaat daarvan uit, zei Blok. „Volgens onze informatie is dat het plausibel is dat de Iraanse luchtafweer heeft geschoten”, aldus de VVD-bewindsman. De Nederlandse inlichtingendiensten hebben dit volgens hem zelfstandig vastgesteld.

MH17

Premier Rutte heeft donderdag contact gehad met zijn Canadese collega Trudeau omdat Nederland veel ervaring heeft opgedaan met de afwikkeling van de ramp met vlucht MH17.

„Zoals u weet hebben wij van onze kant aangeboden om de ervaringen die wij helaas hebben met MH17 ook te delen”, zei Blok. „Deze ramp brengt in Nederland natuurlijk heel erg MH17 in herinnering.”

Waar de Nederlandse hulp precies uit gaat bestaan is op dit moment nog niet duidelijk. Experts van beide landen hebben nu contact met elkaar. Volgens Blok gaat het om ’een breed spectrum’ aan ervaringen die gedeeld worden. Nederlandse experts gingen meteen naar de rampplek in Oekraïne om de lichamen van de slachtoffers terug te halen maar ook om bewijs veilig te stellen. Ook het juridische en diplomatieke traject dat werd afgelegd kan interessant zijn voor de Canadezen, net als de begeleiding van nabestaanden.

„Het is allemaal helaas op onze weg gekomen”, aldus Blok. „De Canadese regering heeft interesse getoond in al die ervaringen. We moeten kijken wanneer ze wat willen gebruiken.”